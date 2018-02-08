Эксперт рассказал о колебании рейтингов кандидатов в президенты

Михаил Мамонов. Колебания рейтингов кандидатов в президенты России носят сейчас консервативный характер, влияние на них оказывают группы избирателей, электоральное поведение которых неустойчиво, и которые активнее других реагируют на ход кампании и ее информационный фон, считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ

"Колебания носят консервативный характер и связаны с динамикой так называемых периферийных групп, то есть тех, чье электоральное поведение неустойчиво. Именно они активнее других реагируют как на ход кампании, так и на информационный фон", — сказал Мамонов, комментируя результаты недавнего опроса ВЦИОМ. Он отметил, что предэлекторальная ситуация в целом стабильная, а колебания происходят "в рамках устоявшихся коридоров значений". Наибольшее влияние на динамику значений, по его словам, оказывает ход кампании, резонансность активности кандидатов и отдельные события, присутствующие в информационном пространстве.

Он отметил и высокий уровень декларируемой явки. "Высокий уровень декларируемого участия свидетельствует о том, что данное поведение является социально одобряемым. Это служит значимым фактором мобилизации избирателей", — уточнил эксперт.

ВЦИОМ провел всероссийский опрос 29 января — 4 февраля 2018 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7 тысяч респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%. Опрос проводился по инициативе ВЦИОМ, в нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.

Респондентам задавался вопрос в такой формулировке: "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?" Участники опроса могли дать только один ответ.

Также участников опроса попросили ответить на вопрос "примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?". Согласно результатам, декларируемый уровень явки на предстоящих выборах составляет на начало февраля 79,3%.