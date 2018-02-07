Европе предрекли «непреднамеренную» войну с Россией

Риск непреднамеренного военного конфликта между НАТО и Россией в Европе увеличился. Об этом сказано в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters

«В этой крайне тяжелой ситуации просчеты и недоразумения вполне могут привести к непреднамеренному военному столкновению», — говорится в документе. В докладе под названием «До края и обратно?», который будет официально опубликован в четверг, отмечается, что все более частое игнорирование соглашений о контроле над вооружениями, развертывание дополнительных вооружений и напряженность в связи с военными учениями увеличили вероятность начала войны.

Помимо этого в докладе говорится, что продолжающийся военный конфликт на Украине стал дополнительным барьером для налаживания отношений между Россией и Западом. Недавнее решение США предоставить Киеву летальное вооружение только усугубляет ситуацию.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16-18 февраля. В этом году в Мюнхене ожидают 20 глав государств и правительств, около 40 министров иностранных дел и столько же министров обороны, примерно 50 председателей правления крупных компаний. Конференция проводится каждый год, на ней обсуждаются наиболее насущные проблемы безопасности.