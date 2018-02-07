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Явлинский назвал условие снижения фальсификации на выборах
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Явлинский считает, что только высокая явка снизит вероятность фальсификаций на выборах 

ТАСС 7 февраля 2018
Фото: ТАСС
Кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский убежден, что только высокая явка на выборы может помешать совершать злоупотребления при подсчете голосов.
"Это можно контролировать только очень высокой явкой. Нет другого решения", — сказал он в среду, отвечая в ходе своей первой встречи с избирателями на вопрос о методах борьбы с возможными фальсификациями в день голосования.
"Если явка будет высокой, то все равно будут фальсификации, но они будут относительно незначительными. Из 5% всегда можно сделать три. Но из 35 можно сделать 33, можно сделать 30, но нельзя сделать три", — пояснил кандидат свою точку зрения, отметив, что лишь с помощью наблюдателей эффективно бороться со злоупотреблениями не получится.
Ранее 7 февраля Центризбирком зарегистрировал Явлинского в качестве кандидата на должность президента.
Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.
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