Стали известны доходы Титова за шесть лет

Доходы Титова за шесть лет составили более 274 млн рублей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала данные о доходах за шесть лет бизнес-омбудсмена, кандидата в президенты России Бориса Титова . Отмечается, что Титов за шесть лет заработал 274 млн 307 тыс. рублей, на его счетах более 156 млн рублей.

Согласно опубликованным данным, бизнес-омбудсмен задекларировал квартиру в Москве, которая находится в долевой собственности и «односемейное жилище с гаражом и земельным участком» в Испании, которое было приобретено в 1996 году.

В ЦИК сообщили, что Титов владеет тремя автомобилями: Land Rover Range Rover (2010 год) Nissan Quest (2008 год) и Jeep Wrangler (1996 год).

Ранее ЦИК опубликовала данные о доходах кандидата в президенты России Григория Явлинского

7 февраля Явлинский и Титов были зарегистрированы кандидатами на пост президента России.