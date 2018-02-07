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Стали известны доходы Титова за шесть лет
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Доходы Титова за шесть лет составили более 274 млн рублей 

RT на русском 7 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала данные о доходах за шесть лет бизнес-омбудсмена, кандидата в президенты России Бориса Титова. Отмечается, что Титов за шесть лет заработал 274 млн 307 тыс. рублей, на его счетах более 156 млн рублей.
Согласно опубликованным данным, бизнес-омбудсмен задекларировал квартиру в Москве, которая находится в долевой собственности и «односемейное жилище с гаражом и земельным участком» в Испании, которое было приобретено в 1996 году.
В ЦИК сообщили, что Титов владеет тремя автомобилями: Land Rover Range Rover (2010 год) Nissan Quest (2008 год) и Jeep Wrangler (1996 год).
Ранее ЦИК опубликовала данные о доходах кандидата в президенты России Григория Явлинского.
7 февраля Явлинский и Титов были зарегистрированы кандидатами на пост президента России.
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