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Лавров готов к встрече глав МИД «нормандской четверки»
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Лавров готов к встрече глав МИД «нормандской четверки» на Мюнхенской конференции 

ТАСС 7 февраля 2018
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерских переговорах в нормандском формате" на Мюнхенской конференции по безопасности, если эта встреча будет организована. Об этом в среду заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
"Сергей Лавров готов к такой встрече, если она состоится", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли договоренность о проведении министерских переговоров на конференции, которая пройдет 16 — 18 февраля.
Ранее Карасин сообщал, что такая встреча прорабатывается, но говорить о том, что она состоится, пока рано.
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