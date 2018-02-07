Лавров готов к встрече глав МИД «нормандской четверки» на Мюнхенской конференции

"Сергей Лавров готов к такой встрече, если она состоится", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли договоренность о проведении министерских переговоров на конференции, которая пройдет 16 — 18 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерских переговорах в нормандском формате" на Мюнхенской конференции по безопасности, если эта встреча будет организована. Об этом в среду заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин

Ранее Карасин сообщал, что такая встреча прорабатывается, но говорить о том, что она состоится, пока рано.