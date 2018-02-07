МИД рассказал о новой провокации против РФ перед ОИ

Россию собираются обвинить в хакерских атаках на информационные ресурсы, освещающие Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Такое заявление сделал МИД России.

Согласно заявлению, Россию «планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения».

«Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских Игр в Республике Корея. Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет. К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ («Вашингтон пост», «БаззФид» и др.), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании («Трэтконнект», «ТрендМикро», «Есет» и др.)», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД назвали новые обвинения «очередной провокацией» по знакомому сценарию и подчеркнули, что «нагнетают мнимую „российскую угрозу“ именно те государства, которые наращивают собственный военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека».

XXIII Зимние Олимпийские игры стартуют в южнокорейском Пхенчхане 9 февраля.