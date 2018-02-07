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МИД рассказал о новой провокации против РФ перед ОИ
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МИД рассказал о новой провокации против РФ перед ОИ 

Рамблер 4 часа назад
Россию собираются обвинить в хакерских атаках на информационные ресурсы, освещающие Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Такое заявление сделал МИД России.
Согласно заявлению, Россию «планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения».
«Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских Игр в Республике Корея. Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет. К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ («Вашингтон пост», «БаззФид» и др.), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании («Трэтконнект», «ТрендМикро», «Есет» и др.)», — говорится в сообщении ведомства.
В МИД назвали новые обвинения «очередной провокацией» по знакомому сценарию и подчеркнули, что «нагнетают мнимую „российскую угрозу“ именно те государства, которые наращивают собственный военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека».
>> Вашингтон обвинил Москву в использовании СМИ для «подрыва демократии»
XXIII Зимние Олимпийские игры стартуют в южнокорейском Пхенчхане 9 февраля.
 Ещё 8 источников 
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