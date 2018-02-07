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РФ продолжит оказывать Сербии поддержку
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РФ продолжит оказывать Сербии поддержку в косовском урегулировании 

ТАСС 7 февраля 2018
Фото: ТАСС
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в среду на встрече с послом Сербии Славенко Терзичем подтвердил готовность Москвы оказывать Белграду всестороннюю поддержку для урегулирования ситуации вокруг Косова. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
"Подчеркнута неизменная позиция Москвы по Косово, готовность к продолжению оказания Сербии всестороннего содействия в косовском урегулировании — как на двусторонней основе, так и в международных структурах", — информировали в министерстве.
Кроме того, на встрече дипломаты обсудили перспективы российско-сербского сотрудничества, развитие политических контактов, а также реализацию достигнутых договоренностей и совместных проектов.
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