Лавров рассказал об аллергии Запада

"Отношения России и Запада сегодня — это отдельная тема со своей спецификой. В нынешних условиях у многих наших заокеанских и европейских коллег вызывают аллергию успехи, которых наша страна добилась и на внутреннем фронте, и на внешних фронтах", — сказал Лавров. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что аллергию на Западе вызывают успехи России во внутренней и внешней политике, передает РИА "Новости"

По его словам, "западные партнеры очень болезненно воспринимают то, что после многих столетий доминирования в мировой жизни, приходится видеть, как уже не получается в одиночку решать все проблемы".

Ранее Лавров рассказал о недоговороспособных партнерах на Западе.