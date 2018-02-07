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Лавров рассказал об аллергии Запада
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Лавров рассказал об аллергии Запада 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что аллергию на Западе вызывают успехи России во внутренней и внешней политике, передает РИА "Новости".
"Отношения России и Запада сегодня — это отдельная тема со своей спецификой. В нынешних условиях у многих наших заокеанских и европейских коллег вызывают аллергию успехи, которых наша страна добилась и на внутреннем фронте, и на внешних фронтах", — сказал Лавров.
По его словам, "западные партнеры очень болезненно воспринимают то, что после многих столетий доминирования в мировой жизни, приходится видеть, как уже не получается в одиночку решать все проблемы".
Ранее Лавров рассказал о недоговороспособных партнерах на Западе.
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