Орешкину пригрозили правоохранительными органами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину направить информацию о нарушениях в работе министерства в правоохранительные органы, передает «Интерфакс».

В ходе «правительственного часа» в Государственной думе министр экономического развития Максим Орешкин отчитался о работе ведомства. Ему оппонировала аудитор Счетной палаты Вера Чистова, которая заявила, что в речи министра не были затронуты замечания СП. В частности, госпрограмма экономического развития и инновационной экономики охватила в 2016 году лишь 1% малых предприятий. Кроме того, финансовую помощь год от года получают одни и те же предприятия.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать раз от раза, что в ходе наших мероприятий мы выявляем признаки возможно, мягко говоря, недобросовестного проявления предоставления соответствующей государственной поддержки. Например, предоставление финансовой поддержки 4 обществам с ограниченной ответственностью с одним и тем же учредителем, 22 малых предприятия зарегистрированы непосредственно перед предоставлением государственной помощи. Одни и те же предприниматели год от года, круг практически не расширяется», — сказала Чистова.

После выступления Чистовой Вячеслав Володин Володин потребовал от Орешкина объяснить информацию о нарушениях.