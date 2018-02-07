Орешкину пригрозили правоохранительными органами 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину направить информацию о нарушениях в работе министерства в правоохранительные органы, передает «Интерфакс».
В ходе «правительственного часа» в Государственной думе министр экономического развития Максим Орешкин отчитался о работе ведомства. Ему оппонировала аудитор Счетной палаты Вера Чистова, которая заявила, что в речи министра не были затронуты замечания СП. В частности, госпрограмма экономического развития и инновационной экономики охватила в 2016 году лишь 1% малых предприятий. Кроме того, финансовую помощь год от года получают одни и те же предприятия.
«К сожалению, мы вынуждены констатировать раз от раза, что в ходе наших мероприятий мы выявляем признаки возможно, мягко говоря, недобросовестного проявления предоставления соответствующей государственной поддержки. Например, предоставление финансовой поддержки 4 обществам с ограниченной ответственностью с одним и тем же учредителем, 22 малых предприятия зарегистрированы непосредственно перед предоставлением государственной помощи. Одни и те же предприниматели год от года, круг практически не расширяется», — сказала Чистова.
После выступления Чистовой Вячеслав Володин Володин потребовал от Орешкина объяснить информацию о нарушениях.
«Хотелось бы, чтобы в заключительном слове вы пояснили ситуацию, связанную с представлениями, которые вынесла Счетная палата. И, конечно, прозвучавшая информация о том, что выделенные средства получили фирмы, которые только зарегистрировались, более того, в четырех из них один учредитель, хотелось бы также, чтобы было с вашей стороны разъяснено, почему такое происходит. Мы за собой оставляем право, в том числе такие полномочия есть и у профильного комитета, направить такую информацию в правоохранительные органы», — заявил спикер Госдумы.