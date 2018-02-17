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В Латвии русский назвали «языком дикарей»
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В Латвии русский назвали «языком дикарей» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Латвийский банкир Гирт Рунгайнис заявил, что русский "не является языком культуры", а столице страны "вместо приема дикарей необходимо высасывать людей из Литвы, Эстонии, Финляндии и Скандинавии". Об этом сообщает издание Dienas Bizness.
На конференции "Внешние факторы развития Латвии" в пятницу бизнесмен призвал перестать финансировать образование на русском языке.
"Русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета", — сказал Рунгайнис.
Также банкир выразил мнение, что для процветания страны необходимо отказаться от старых форм экономики, "особенно если они связаны с Россией". В частности, он раскритиковал транзит, "нацеленный на низкую прибавочную стоимость".
Кроме того, Рунгайнис увидел проблему латвийской экономике в Риге, которая, по его словам, "не работает". Для исправления ситуации бизнесмен предложил "высасывать" людей из Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, а не России, сравнив ее граждан с "дикарями".
В Латвии проживают два миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.
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