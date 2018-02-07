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Дагестанским чиновникам запретили покидать Россию
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Дагестанским чиновникам запретили покидать Россию 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Дагестанским чиновникам всех уровней — от глав администраций населенных пунктов до чиновников республиканского уровня — запрещен выезд за пределы России, их данные уже переданы в погранслужбу. Об этом «Ленте.ру» сообщили два высокопоставленных источника в правоохранительных органах страны.
«С сегодняшнего дня и до окончания работы федеральной межведомственной комиссии по декриминализации республики введен полный запрет на выезд за рубеж всем руководящим работникам Дагестана», — сообщил один из собеседников.
Второй подтвердил эту информацию и уточнил, что соответствующая информация уже доведена до администраций как территориального уровня, так и республиканского.
В среду, 7 февраля, представители следствия и силовых структур с раннего утра проводят масштабные выемки документов во всех министерствах и ведомствах республики.
По мнению источников, происходящее — только начало массовой очистки аппаратов, причем продлится она по меньшей мере несколько месяцев. Среди других главных задач федерального центра — полная ликвидация боевиков, по-прежнему скрывающихся в горах.
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