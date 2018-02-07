ЦИК проконтролирует расходы регионов на выборы

ЦИК предупредил регионы о пристальном контроле за их расходами на кампанию

Центризбирком России будет жестко контролировать расходы региональных избирательных комиссий на подготовку к выборам президента РФ. Об этом заявил в среду зампредседателя ЦИК Николай Булаев

На заседании комиссии он поднял вопрос о расходовании избирательной комиссией Свердловской области средств федерального бюджета, выделенных ей на обслуживание комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). По словам зампреда ЦИК, некоторые статьи расходов заставили ведомство задуматься о "тщательном контроле за целевым использованием этих денег.