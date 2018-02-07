ЦИК проконтролирует расходы регионов на выборы

Центризбирком России будет жестко контролировать расходы региональных избирательных комиссий на подготовку к выборам президента РФ. Об этом заявил в среду зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
На заседании комиссии он поднял вопрос о расходовании избирательной комиссией Свердловской области средств федерального бюджета, выделенных ей на обслуживание комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). По словам зампреда ЦИК, некоторые статьи расходов заставили ведомство задуматься о "тщательном контроле за целевым использованием этих денег.
В частности, уточнил Булаев, командировочные расходы, заложенные сотрудникам сервисной службы для поездки в участковую комиссию в 30 км от областного центра, определяются в 6 тыс. рублей. Также вопросы у ЦИК вызвали случаи, когда закладываются большие деньги "на проведение различного рода обучающих семинаров".
"Нам не очень понятно, зачем это делается в таком объеме, и мы будем это жестко контролировать", — подчеркнул Булаев.