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«Лишние деньги» на реконструкцию больницы удивили Путина
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Путин удивился лишним деньгам на реконструкцию больницы в Красноярске 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин заявил, что очень удивлен ситуацией с неосвоением бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию больницы в Красноярске: причиной оказался слишком большой объем средств.
«Мне очень странно читать причину неосвоения — наличие неосвоенных средств на реконструкцию объясняется их значительным объемом», — передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что чаще всего задержки бывают связаны с тем, что финансирование недостаточное, однако в этом случае причина противоположная.
«А здесь финансирование есть, но объемы, видите ли, большие, их освоить не могут, ну, это вообще странно», — сказал Путин.
Президент напомнил, что краевая клиническая больница будет универсальным объектом, которым будут пользоваться участники Универсиады, а затем жители Красноярска.
Ранее министр образования России Ольга Васильева попросила президента выделить дополнительный 1 млрд рублей на организацию Универсиады.
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