«Лишние деньги» на реконструкцию больницы удивили Путина

«А здесь финансирование есть, но объемы, видите ли, большие, их освоить не могут, ну, это вообще странно», — сказал Путин.

Он отметил, что чаще всего задержки бывают связаны с тем, что финансирование недостаточное, однако в этом случае причина противоположная.