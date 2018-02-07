«Лишние деньги» на реконструкцию больницы удивили Путина

Президент Владимир Путин заявил, что очень удивлен ситуацией с неосвоением бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию больницы в Красноярске: причиной оказался слишком большой объем средств.
«Мне очень странно читать причину неосвоения — наличие неосвоенных средств на реконструкцию объясняется их значительным объемом», — передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что чаще всего задержки бывают связаны с тем, что финансирование недостаточное, однако в этом случае причина противоположная.
«А здесь финансирование есть, но объемы, видите ли, большие, их освоить не могут, ну, это вообще странно», — сказал Путин.
Президент напомнил, что краевая клиническая больница будет универсальным объектом, которым будут пользоваться участники Универсиады, а затем жители Красноярска.
Ранее министр образования России Ольга Васильева попросила президента выделить дополнительный 1 млрд рублей на организацию Универсиады.