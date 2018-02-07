Ещё
ЦИК обработал почти 15 тысяч устных обращений граждан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦИК обработал почти 15 тыс. устных обращений граждан 

Агентство «Москва» 7 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ по данным на 5 февраля обработала почти 15 тыс. устных обращений граждан. Об этом в ходе заседания Центризбиркома сообщила секретарь комиссии Майя Гришина.
«У нас действительно рекордные показатели. На 5 февраля на 18:00 обработано 14 тыс. 917 устных сообщений операторами нашего центра», — сказала М. Гришина.
Она уточнила, что больше всего обращений, свыше 6 тыс., поступило за информацией о голосовании, в том числе по месту нахождения. Об уточнении другой справочной информации поступило около 4 тыс. обращений.
«Есть, конечно, и те, кто просто с нами хочет поговорить», — отметила секретарь.
М. Гришина также сообщила, что жалобы, касающиеся вопросов агитации учитывались отдельно. Также в это число не входят обработанные автоматизированно обращения.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 17 тыс. полицейских будут обеспечивать порядок на избирательных участках в Москве Мосгоризбирком призвал жителей столицы не приходить на выборы с лыжами и чемоданами Почти 38 тыс. избирателей подали более одного раза заявление о голосовании по месту нахождения
 Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле263
Поклонская «подложила свинью» Собчак321
Пока вы спали: «Нежданчик» от России281
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1287
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям24
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение