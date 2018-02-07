ЦИК обработал почти 15 тысяч устных обращений граждан

ЦИК обработал почти 15 тыс. устных обращений граждан

«У нас действительно рекордные показатели. На 5 февраля на 18:00 обработано 14 тыс. 917 устных сообщений операторами нашего центра», — сказала М. Гришина. Центральная избирательная комиссия ( ЦИК ) РФ по данным на 5 февраля обработала почти 15 тыс. устных обращений граждан. Об этом в ходе заседания Центризбиркома сообщила секретарь комиссии Майя Гришина

«Есть, конечно, и те, кто просто с нами хочет поговорить», — отметила секретарь. Она уточнила, что больше всего обращений, свыше 6 тыс., поступило за информацией о голосовании, в том числе по месту нахождения. Об уточнении другой справочной информации поступило около 4 тыс. обращений.

М. Гришина также сообщила, что жалобы, касающиеся вопросов агитации учитывались отдельно. Также в это число не входят обработанные автоматизированно обращения.