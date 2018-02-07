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Песков рассказал о том, где проголосует Путин
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Песков заявил, что Путин может проголосовать на выборах в любом месте в РФ 

ТАСС 7 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, намерен ли Владимир Путин проголосовать на президентских выборах 18 марта на одном из избирательных участков в Севастополе.
"Мне не известно о том, чтобы президент принял такое решение. Я об этом не знаю", — ответил пресс-секретарь на просьбу прокомментировать публикацию газеты "Коммерсантъ" о том, что Путин может в день президентских выборов проголосовать в Севастополе.
"Владимир Путин может проголосовать на выборах в Севастополе, может в Красноярске, может в Москве, может в любом населенном пункте РФ", — подчеркнул Песков, напомнив, что избирательное законодательство это позволяет.
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