Россия начала высылку северокорейских рабочих

«Многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении [резолюции], начали отправлять корейцев», — приводит его слова РИА «Новости»

Мацегора отметил, что действия России подтверждают ее приверженность неукоснительному выполнению решений Совбеза ООН.

При этом посол согласился, что этот шаг нанесет «серьезный удар» по российской экономике, в особенности на Дальнем Востоке, где трудятся около 12 тыс. рабочих из КНДР.

Мацегора также сообщил, что Россия убеждает КНДР и Соединенные Штаты начать переговоры в условиях снижения напряженности на Корейском полуострове. «Сейчас очень хорошее время, сейчас очень позитивный настрой, Олимпиада [в южнокорейском Пхенчхане], олимпийское перемирие, учений нет Мы их призываем: „Дорогие друзья, давайте, в общем, начинайте“, — сказал дипломат.

Ранее в среду сообщалось, что Соединенные Штаты приняли решение отложить испытание межконтинентальной баллистической ракеты, запланированное с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, в преддверии зимних Олимпийских игр в 2018 года в Южной Корее.