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Собчак пообещала дать Трампу пару советов
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Собчак пообещала дать Трампу пару советов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что может подкинуть президенту США Дональду Трампу пару идей. Об этом она рассказала корреспонденту издания TMZ.
«В России я политическая фигура, более 10 лет я делаю большие политические материалы, работаю как политический журналист, пишу о важных сферах жизни в России», — заявила она, отвечая на вопрос о ее сходстве с Трампом, который также пришел в политику из шоу-бизнеса.
Когда ей задали вопрос о том, готова ли она принять какой-нибудь совет от Трампа, Собчак ответила, что не нуждается в этом. «Я сама дам ему совет», — заявила она.
31 января выдвинутая в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила, что надеется стать посредником в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном. «Я считаю важным объяснить эту разницу, объяснить, что Россия — это не Путин. Американцы вообще не очень понимают, как устроена система бизнеса, власти и отношений в России», — сказала она.
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