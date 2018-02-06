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Путин получил удостоверение кандидата в президенты
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Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата в президенты РФ 

ТАСС 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Владимир Путин, который баллотируется в президенты как самовыдвиженец, получил удостоверение зарегистрированного кандидата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее во вторник Центризбирком России принял решение о регистрации действующего главы государства в качестве кандидата в президенты РФ. Удостоверение зарегистрированного кандидата получил глава юридической службы избирательного штаба Путина Сергей Кабышев. Тогда же он сообщил, что передаст документ кандидату в течение дня.
"Конечно, удостоверение кандидата было передано президенту", — сообщил Песков ТАСС.
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