Путин получил удостоверение кандидата в президенты

Владимир Путин, который баллотируется в президенты как самовыдвиженец, получил удостоверение зарегистрированного кандидата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее во вторник Центризбирком России принял решение о регистрации действующего главы государства в качестве кандидата в президенты РФ. Удостоверение зарегистрированного кандидата получил глава юридической службы избирательного штаба Путина Сергей Кабышев. Тогда же он сообщил, что передаст документ кандидату в течение дня.
"Конечно, удостоверение кандидата было передано президенту", — сообщил Песков ТАСС.