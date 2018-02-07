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Пушков: Срыв выборов в Крыму — экзотическая идея
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Пушков назвал экзотической идею украинских политиков помешать проведению выборов в Крыму 

RT на русском 7 февраля 2018
Фото: ТАСС
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал зарегистрированное в Верховной раде Украины постановление с призывом помешать проведению выборов в Крыму.
«Экзотическая идея: в Крыму голосует не мировое сообщество, от него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов», — написал Пушков в Twitter.
Ранее заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель поразился неадекватности украинских политиков.
6 февраля Верховная рада Украины зарегистрировала постановление фракции «Народный фронт» с призывом помешать организации выборов президента России в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
RT на русском: последние новости
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