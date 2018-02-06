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Немецкие депутаты назвали себя друзьями Крыма
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Делегация немецких депутатов назвала себя друзьями Крыма 

RT на русском 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Роджер Беккамп на встрече с руководством парламента Крыма назвал представителей немецкой делегации друзьями региона.
«Здесь сидят девять друзей Крыма. Я говорю это потому, что за эти несколько дней мы смогли увидеть регион. Мы приложим усилия по снятию санкций», — цитирует Беккампа РИА Новости.
Он отметил, что делегация во время визита в Крым была впечатлена двумя вещами.
«Помимо вашего сердечного приёма, это то, что вы сами решили, к какой стране вы хотите принадлежать, сами определили своё будущее. Референдум — это то, что вы сделали, это то, чего нет у нас в Германии, и мы вам честно завидуем», — подчеркнул немецкий политик.
Также Беккамп выразил благодарность за ухоженность воинских захоронений немецких солдат на территории полуострова.
3 февраля в Крым прилетела делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии». В отношении их на Украине возбудили уголовное дело.
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