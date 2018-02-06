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Россия и Бруней подписали соглашение о безвизовом режиме
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Соглашение о взаимной отмене виз вступило в силу между РФ и Брунеем 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов вступило в силу между Россией и Брунеем. Об этом во вторник информирует МИД РФ.
"Сообщаем о вступлении в силу соглашения между правительством Российской Федерации и правительством его величества Султана и Янг ди-Пертуана (Верховного правителя — прим. ТАСС) Государства Бруней-Даруссалам о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов, подписанного 8 ноября 2017 года министрами иностранных дел двух стран, — говорится в сообщении министерства. — Граждане России и Брунея, являющиеся владельцами общегражданских заграничных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также непрерывно пребывать на территории государств каждой из сторон без виз в течение периода, не превышающего 14 дней со дня въезда, при условии, что такое пребывание не используется для работы по найму, учебы или какой-либо приносящей доход деятельности".
Это соглашение пополнило список международных договоров РФ о либерализации визового режима: на данный момент они заключены более чем со 120 странами мира.
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