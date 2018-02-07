Бабурин зарегистрирован кандидатом на пост президента

ЦИК зарегистрировал Бабурина кандидатом на пост президента

На заседании Центризбиркома было принято постановление о регистрации Бабурина кандидатом, после чего ему вручили соответствующее удостоверение.

Бабурин ранее успешно прошел процедуру проверки подписей избирателей и не имел препятствий для регистрации. По итогам проверки у него было выявлено 3,18% недействительных подписей, что меньше предельно допустимой доли брака в 5%. Поскольку Бабурин баллотируется от непарламентской партии, в соответствии с законом для регистрации ему нужно было собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, причем не более 2,5 тысячи в одном регионе.

Выборы президента России пройдут 18 марта.