Депутат Плетнева опровергла, будто бы в России нет выборов

"Вот у неё (Эллы Памфиловой — ред.) и спрашивайте. Я никаких заявлений не делала. Я вместе с ребятами смеялась. Они (те, кто растиражировал данное заявление — ред.) — негодяи. Всё", — сказала Плетнёва.

Председатель Центризбиркома посоветовала депутату быть последовательной и сдать думский мандат, отметив, что ей "очень жаль, что Тамара Васильевна проводит параллель между собой и обезьяной".