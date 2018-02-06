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Депутат Плетнева опровергла, будто бы в России нет выборов
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Депутат ГД Плетнева опровергла, что заявляла, будто бы в России нет выборов 

РИА Новости 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва опровергла информацию о якобы сделанном ей заявлении о фальсификациях на выборах в России.
Ранее сообщалось, что глава ЦИК Элла Памфилова зачитала на заседании сообщение в СМИ, согласно которому депутат от КПРФ Тамара Плетнёва заявила, что выборов в России нет, есть одни фальсификации, "скажут, выбирай обезьяну — я выберу".
Председатель Центризбиркома посоветовала депутату быть последовательной и сдать думский мандат, отметив, что ей "очень жаль, что Тамара Васильевна проводит параллель между собой и обезьяной".
"Вот у неё (Эллы Памфиловой — ред.) и спрашивайте. Я никаких заявлений не делала. Я вместе с ребятами смеялась. Они (те, кто растиражировал данное заявление — ред.) — негодяи. Всё", — сказала Плетнёва.
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