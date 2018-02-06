Итоги проверки подписей говорят об ответственности кандидатов

Эксперты: итоги проверки подписей за кандидатов говорят об их ответственности

Результаты проверки ЦИК подписей, собранных в поддержку кандидатов на пост президента РФ, свидетельствуют о возросшем уровне политической культуры и ответственности участников избирательной кампании. Такое мнение высказали во вторник ТАСС эксперты, комментируя итоги проверки подписей, сданных в Центризбирком кандидатами.

"Что касается итогов кампании по сбору подписей, то можно отметить, что выросла политическая культура кандидатов и их штабов", — сказал во вторник ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член мониторинговой группы СПЧ Александр Брод, добавив, что кандидаты и их штабы стали "более ответственно" подходить к сбору подписей и их проверке. Как следует из информации ЦИК РФ, все участники кампании, сдававшие подписи избирателей в свою поддержку, успешно прошли этот этап — у всех количество подписей, признанных не соответствующими установленным требованиям, не превышает допустимых 5%. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала этот факт беспрецедентным.

"Сама система готовилась к выборам, были сделаны выводы по итогам думской кампании — по тем регионам, где были нарушения, сменились руководители избиркомов, председатели ТИК", — добавил Брод. По мнению президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко , все кандидаты и их штабы "очень профессионально подошли к сбору подписей", но и ЦИК "не так сильно придирался к сбору подписей". "Есть настрой на то, что [в выборах] должен быть представлен максимально широкий спектр политических сил, чтобы ни у кого не возникало вопросов относительно честности и порядочности избирательной кампании", — добавил эксперт.

О сборе подписей

ЦИК завершил прием подписей и документов на регистрацию 31 января. Кандидаты от непарламентских партий должны были сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, самовыдвиженцы — не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. Для проверки у всех кандидатов ЦИК отбирал по 60 тыс. подписей.