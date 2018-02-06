Итоги проверки подписей говорят об ответственности кандидатов

Результаты проверки ЦИК подписей, собранных в поддержку кандидатов на пост президента РФ, свидетельствуют о возросшем уровне политической культуры и ответственности участников избирательной кампании. Такое мнение высказали во вторник ТАСС эксперты, комментируя итоги проверки подписей, сданных в Центризбирком кандидатами.
Как следует из информации ЦИК РФ, все участники кампании, сдававшие подписи избирателей в свою поддержку, успешно прошли этот этап — у всех количество подписей, признанных не соответствующими установленным требованиям, не превышает допустимых 5%. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала этот факт беспрецедентным.
"Что касается итогов кампании по сбору подписей, то можно отметить, что выросла политическая культура кандидатов и их штабов", — сказал во вторник ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член мониторинговой группы СПЧ Александр Брод, добавив, что кандидаты и их штабы стали "более ответственно" подходить к сбору подписей и их проверке.
По мнению президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко, все кандидаты и их штабы "очень профессионально подошли к сбору подписей", но и ЦИК "не так сильно придирался к сбору подписей". "Есть настрой на то, что [в выборах] должен быть представлен максимально широкий спектр политических сил, чтобы ни у кого не возникало вопросов относительно честности и порядочности избирательной кампании", — добавил эксперт.
"Сама система готовилась к выборам, были сделаны выводы по итогам думской кампании — по тем регионам, где были нарушения, сменились руководители избиркомов, председатели ТИК", — добавил Брод.
О сборе подписей
ЦИК завершил прием подписей и документов на регистрацию 31 января. Кандидаты от непарламентских партий должны были сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, самовыдвиженцы — не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. Для проверки у всех кандидатов ЦИК отбирал по 60 тыс. подписей.
Из 16 претендентов, собиравших подписи, сдали в ЦИК их только шесть: действующий глава государства Владимир Путин, который участвует в кампании как самовыдвиженец, Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак "Гражданская инициатива" и Максим Сурайкин ("Коммунисты России"). У них не соответствующими требованиям закона признаны 0,39%, 1,07%, 4,35%, 3,18%, 1,33% и 3,72% подписей соответственно при допустимых 5% брака. Эти показатели позволяют ЦИК зарегистрировать кандидатов.
Кроме того, еще два кандидата — Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) — освобождены от сбора подписей, так как выдвинуты парламентскими партиями, и уже прошли регистрацию. Таким образом, в бюллетене на выборах президента может быть восемь кандидатов.