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Сурайкин доволен результатом проверки подписей ЦИК
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Кандидат в президенты Сурайкин доволен результатом проверки подписей ЦИК 

РИА Новости 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты России, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что доволен результатом проверки подписей, произведённой Центризбиркомом.
Количество достоверных подписей в подписных листах кандидата в президенты России Максима Сурайкина является достаточным для его регистрации на выборах-2018, этот вопрос рассмотрят на заседании ЦИК России в четверг.
Во вторник состоялось заседание рабочей группы, на котором были рассмотрены результаты проверки подписных листов Собчак и Сурайкина, сдавших подписи в последний день приема документов для регистрации — 31 января. Среди подписей в поддержку Собчак отбраковано 798 (1,33%), среди подписей в поддержку Сурайкина — 2234 (3,72%).
"Конечно, я доволен с точки зрения того, что это означает, что нет оснований для отказа в регистрации, и мы добились преодоления этого тяжелого предвыборного этапа, но, конечно, обидно, что эти 3,7% — это 99% технический брак, когда сборщики ошиблись в заверении листа, и сразу бракуются все пять подписей избирателей. И мы, конечно, будет работать над тем, чтобы в последующем брак при сборе подписей у нас был ноль", — сказал Сурайкин журналистам в ходе посещения выставки советского агитационного плаката "Мы выбираем космос", открытую в Музее космонавтики.
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