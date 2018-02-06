Кандидат в президенты Сурайкин доволен результатом проверки подписей ЦИК

Кандидат в президенты России, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что доволен результатом проверки подписей, произведённой Центризбиркомом

Количество достоверных подписей в подписных листах кандидата в президенты России Максима Сурайкина является достаточным для его регистрации на выборах-2018, этот вопрос рассмотрят на заседании ЦИК России в четверг.