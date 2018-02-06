Ещё
Валльстрем выразила сожаление в связи с ЧП с посольством РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Швеции выразила Лаврову сожаление в связи с инцидентом с посольством РФ 

ТАСС 6 февраля 2018
Фото: AP Photo, TT News Agency/Henrik Montgomery
Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём выразила министру иностранных дел России Сергею Лаврову сожаление в связи с произошедшими в январе инцидентами в отношении российских посольства и торгпредства в Стокгольме. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.
"Валльстрём выразила сожаление в связи с произошедшими в начале января инцидентами в отношении посольства и торгпредства России в Стокгольме, вызванными провокационными действиями шведского гражданина Л. Карнюшина, проинформировала о предпринимаемых шведскими властями мерах по обеспечению неприкосновенности российских диппредставительств в Швеции", — отметили на Смоленской площади.
Также состоялся обмен мнениями по ряду тем международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, а также взаимодействия России и Швеции в региональных форматах на Севере Европы.
6 января Карнюшин на легковом автомобиле проломил шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража торгового представительства РФ. 8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания торгпредства. Еще через два дня Карнюшин незаконно проник на территорию российского посольства, а позднее в тот же день повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения. После каждого инцидента полиция задерживала Карнюшина и отпускала через несколько часов.
12 января МИД РФ заявил решительный протест временному поверенному в делах Швеции Тубиасу Лоренцону из-за отсутствия реакции шведских властей на противоправные действия в отношении российской дипломатической миссии со стороны гражданина Швеции Карнюшина. Речь шла об атаках на посольство и торговое представительство России в Стокгольме.
15 января газета Expressen сообщила, что Карнюшин был вновь задержан 13 января "за незаконное вторжение и причинение ущерба". Он сознался в содеянном. На допросе задержанный признал, что причиной его действий стало "недовольство тем, что ему не дают визу в Россию", а также то, что "российские дипломаты ведут себя так, как будто они находятся в России".
ТАСС: последние новости
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой ЦИК РФ: сроки для возможного снятия кандидата в президенты с выборов истекли Памфилова заявила, что терпение ЦИК по нарушениям правил агитации в СМИ лопнуло
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму230
Мясорубка в Гудаури36
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России212
Третья мировая война наступила для Климкина115
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение