Валльстрем выразила сожаление в связи с ЧП с посольством РФ

Глава МИД Швеции выразила Лаврову сожаление в связи с инцидентом с посольством РФ

"Валльстрём выразила сожаление в связи с произошедшими в начале января инцидентами в отношении посольства и торгпредства России в Стокгольме, вызванными провокационными действиями шведского гражданина Л. Карнюшина, проинформировала о предпринимаемых шведскими властями мерах по обеспечению неприкосновенности российских диппредставительств в Швеции", — отметили на Смоленской площади. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём выразила министру иностранных дел России Сергею Лаврову сожаление в связи с произошедшими в январе инцидентами в отношении российских посольства и торгпредства в Стокгольме. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

Также состоялся обмен мнениями по ряду тем международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, а также взаимодействия России и Швеции в региональных форматах на Севере Европы.

6 января Карнюшин на легковом автомобиле проломил шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража торгового представительства РФ. 8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания торгпредства. Еще через два дня Карнюшин незаконно проник на территорию российского посольства, а позднее в тот же день повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения. После каждого инцидента полиция задерживала Карнюшина и отпускала через несколько часов.

12 января МИД РФ заявил решительный протест временному поверенному в делах Швеции Тубиасу Лоренцону из-за отсутствия реакции шведских властей на противоправные действия в отношении российской дипломатической миссии со стороны гражданина Швеции Карнюшина. Речь шла об атаках на посольство и торговое представительство России в Стокгольме.

15 января газета Expressen сообщила, что Карнюшин был вновь задержан 13 января "за незаконное вторжение и причинение ущерба". Он сознался в содеянном. На допросе задержанный признал, что причиной его действий стало "недовольство тем, что ему не дают визу в Россию", а также то, что "российские дипломаты ведут себя так, как будто они находятся в России".