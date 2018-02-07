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Явлинский зарегистрирован кандидатом на пост президента
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ЦИК зарегистрировал Явлинского кандидатом на пост президента 

РИА Новости 7 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Центризбирком зарегистрировал Григория Явлинского кандидатом на пост президента России на предстоящих в марте выборах, передает корреспондент РИА Новости.
На заседании ЦИК в среду было принято постановление о регистрации Явлинского, выдвинутого на выборы партией "Яблоко", кандидатом на пост президента РФ. Явлинский лично присутствовал на заседании, где ему после регистрации вручили удостоверение кандидата.
Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и "Яблоко", для регистрации необходимо было заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, причем на один регион могло приходиться не более 2,5 тысячи подписей. По итогам проверки подписей, собранных в поддержку кандидата, недействительными были признаны 1,07% при предельно допустимой доле брака в 5%.
Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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