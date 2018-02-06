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Впервые все кандидаты в президенты успешно прошли проверку
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Впервые все сдавшие подписи кандидаты в президенты успешно прошли проверку 

РИА Новости 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Впервые все кандидаты в президенты РФ, сдавшие в ЦИК подписи, успешно прошли проверку, такого раньше не было, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Такой ситуации никогда не было, это беспрецедентно: все те претенденты, которые дошли до Центральной избирательной комиссии с подписями, впервые все прошли проверку с положительным результатом, никто не был отбракован, отвергнут или число недействительных подписей было бы больше 5% и они не были допущены", — сказала Памфилова журналистам после заседания во вторник.
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