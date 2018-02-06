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Путину передадут удостоверение кандидата во вторник
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Удостоверение кандидата на пост президента Путину передадут во вторник 

РИА Новости 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Доверенное лицо кандидата на пост президента России Владимира Путина уже во вторник передаст ему удостоверение, свидетельствующее о его регистрации кандидатом на высшую государственную должность, сообщил журналистам доверенное лицо Путина Сергей Кабышев.
ЦИК РФ во вторник зарегистрировал Путина кандидатом на пост президента России. Удостоверение кандидата вручили Кабышеву, который является доверенным лицом Путина.
"Сегодня передам (удостоверение)", — сказал Кабышев, отвечая на вопрос, когда удостоверение передадут кандидату.
По его словам, Путину пока не сообщали, что он был зарегистрирован кандидатом на пост президента.
"Этап пройден сложный, важный, практически 315 тысяч подписей (передали в ЦИК)… Мы благодарны всем избирателям, которые оказали доверие нашему кандидату, сборщикам подписей, которые выполняли большую сложную работу, нотариусам, которые заверяли списки", — добавил он.
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