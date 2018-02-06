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Памфилова ответила на слова о том, что в России выборов нет
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Памфилова прокомментировала слова депутата о том, что в России выборов нет 

РИА Новости 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила быть последовательной и сдать думский мандат депутату Госдумы от КПРФ Тамары Плетнёвой, которая считает, что в России выборов нет, одни фальсификации.
Памфилова на заседании ЦИК зачитала сообщение в СМИ, где депутат от КПРФ Тамара Плетнёва заявила, что выборов в России нет, есть одни фальсификации, "скажут, выбирай обезьяну — я выберу".
"Это уважаемый депутат Госдумы, она председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Она много раз избиралась, последний раз выбрана по списку региональному КПРФ на выборах в 2016 году. Если уважаемая Тамара Васильевна считает, что выборов в России нет, одни фальсификации, то проще не сидеть в Думе, не получать достаточно высокую зарплату депутата, не возглавлять комитет, не обладать теми преференциями, которыми обладает депутат, а быть честной и последовательной до конца и отказаться от этого мандата, — сказала Памфилова.
"Мне очень жаль, что Тамара Васильевна проводит параллель между собой и обезьяной", — добавила она.
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