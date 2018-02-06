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«США не могут вести с РФ масштабные переговоры»
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Генерал НАТО: США не могут вести с Россией более масштабные переговоры 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
США заинтересованы в "более широких" переговорах с Россией, но не могут их вести из-за ее действий на мировой арене, заявил в понедельник бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе американский генерал в отставке Филип Бридлав.
"Нам нужны более широкие переговоры с российскими партнерами, которые мы не можем вести из-за их действий", — сказал он в ходе дискуссии в Вашингтоне, отвечая на просьбу прокомментировать участившиеся инциденты с участием военных самолетов двух стран, в частности, в небе над Черным и Балтийским морями.
Генерал в отставке обратил внимание на то, что подобные инциденты происходят и в Сирии. "Мы должны иметь более серьезные возможности для того, чтобы решать подобные вопросы", — отметил он.
Бридлав возложил на РФ вину за события в Абхазии и в Южной Осетии в 2008 году, а также в Крыму в 2014-м.
"То, что они делали в Грузии, они затем осуществили в Крыму гораздо лучше. У них вооруженные силы, которые усваивают уроки. И их действия отражают (российскую) политику по оказанию давления на НАТО", — сказал экс-главком ОВС НАТО.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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