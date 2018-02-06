Стартовал новый раунд переговоров по Курилам

Стартовал новый раунд переговоров России и Японии по Курилам

В Токио начался третий раунд переговоров о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах.

Моргулов сказал, что странам нужно «выйти на действительно взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности». Это не только способствовало бы сотрудничеству Сахалинской области и Хоккайдо, но и укрепило бы доверие между Москвой и Токио.

Замглавы МИД России выразил уверенность, что стороны будут следовать достигнутым договоренностям.

«Тогда сможем решить пока еще остающиеся многочисленные сложные вопросы и добиться действительно качественных результатов», — сказал замминистра. Моргулов подчеркнул необходимость «тщательно оберегать переговорный процесс от политической конъюнктуры».

«Налицо осязаемое движение вперед», — заявил Моргулов.

В свою очередь, Мори заявил, что Токио собирается обсудить проблему мирного договора с учетом ожидаемого в мае визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ

В январе Абэ, выступая с программной речью на открытии очередной сессии парламента, заявил, что отношения Японии с Россией имеют наибольшее число возможностей.