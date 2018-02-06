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Стартовал новый раунд переговоров по Курилам
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Стартовал новый раунд переговоров России и Японии по Курилам 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: ТАСС
В Токио начался третий раунд переговоров о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах.
Переговоры открыли замглавы МИД России Игорь Моргулов, его японский коллега Такэо Мори и специальный советник японского премьера Эйити Хасэгава, передает РИА «Новости».
Моргулов сказал, что странам нужно «выйти на действительно взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности». Это не только способствовало бы сотрудничеству Сахалинской области и Хоккайдо, но и укрепило бы доверие между Москвой и Токио.
Замглавы МИД России выразил уверенность, что стороны будут следовать достигнутым договоренностям.
Моргулов подчеркнул необходимость «тщательно оберегать переговорный процесс от политической конъюнктуры».
«Тогда сможем решить пока еще остающиеся многочисленные сложные вопросы и добиться действительно качественных результатов», — сказал замминистра.
«Налицо осязаемое движение вперед», — заявил Моргулов.
В свою очередь, Мори заявил, что Токио собирается обсудить проблему мирного договора с учетом ожидаемого в мае визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
В январе Абэ, выступая с программной речью на открытии очередной сессии парламента, заявил, что отношения Японии с Россией имеют наибольшее число возможностей.
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