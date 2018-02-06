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Эстония отмежевалась от России
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Эстония отмежевалась от России 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Евгений Ашихмин / РИА Новости
Эстония полностью завершила разметку сухопутной границы с Россией. Установлено 567 столбов, передает ТАСС со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны республики.
Отмечается, что весной прошлого года была проведена демаркация границы на Чудском озере и Нарвском водохранилище — там разместили 176 буйков.
По расчетам МВД страны, модернизация инфраструктуры восточной границы обойдется Эстонии в 197 миллионов евро, хотя ранее планировалось, что эти работы будут стоить почти в два с половиной раза дешевле — 79 миллионов.
В марте 2016 года сообщалось, что Таллин намерен возвести заграждения на некоторых участках российско-эстонской границы. Завершить ее техническое обустройство рассчитывали к 2020 году. Годом раньше СМИ Эстонии передавали, что республика построит забор высотой в два с половиной метра на границе с Россией. Позже эту информацию опровергли.
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