Эстония отмежевалась от России

Эстония полностью завершила разметку сухопутной границы с Россией. Установлено 567 столбов, передает ТАСС со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны республики.

Отмечается, что весной прошлого года была проведена демаркация границы на Чудском озере и Нарвском водохранилище — там разместили 176 буйков.

По расчетам МВД страны, модернизация инфраструктуры восточной границы обойдется Эстонии в 197 миллионов евро, хотя ранее планировалось, что эти работы будут стоить почти в два с половиной раза дешевле — 79 миллионов.

В марте 2016 года сообщалось, что Таллин намерен возвести заграждения на некоторых участках российско-эстонской границы. Завершить ее техническое обустройство рассчитывали к 2020 году. Годом раньше СМИ Эстонии передавали, что республика построит забор высотой в два с половиной метра на границе с Россией. Позже эту информацию опровергли.