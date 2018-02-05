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Правительство Дагестана отправили в отставку
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Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.
"Объявить об отставке правительства Республики Дагестан. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству республики продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства", — говорится в тексте указа.
В документе поясняется, что указ вступает в силу в день его подписания — 5 февраля.
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В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, обыски прошли также в администрации Табасаранского района республики. В понедельник СК РФ сообщил о задержании временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы.
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