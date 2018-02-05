Правительство Дагестана отправили в отставку

Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики

"Объявить об отставке правительства Республики Дагестан. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству республики продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства", — говорится в тексте указа. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

В документе поясняется, что указ вступает в силу в день его подписания — 5 февраля.