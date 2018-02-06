За «высмеивание» Собчак предложили награду

Депутат Гордумы Екатеринбурга пообещал награду за высмеивание Собчак

«Объявляю конкурс: тому, кто публично во время встречи Собчак К. А. с гражданами наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу, где ей и место, я заплачу 30 000 рублей. За второе место приз 20 000 рублей, за третье — 10 000 рублей. … Пока лидирует паренек, сказавшей Собчачке, что «кофе лошадям пить вредно», — написал Боровик в Facebook 30 января. Депутат городской думы Екатеринбурга Евгений Боровик пообещал 30 тыс. рублей тому, кто публично во время встречи кандидата в президенты Ксении Собчак с гражданами «наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу, где ей и место».

Судить смельчаков будет сам Боровик. Он отметил, что тем, кто просто обматерит журналистку, рассчитывать на приз не придется, поскольку одного хамства не достаточно.

По словам Боровика, он объявил этот конкурс после того, как прослушал аудиозапись разговора Ксении Собчак с управдомом. В этой беседе женщина, по голосу похожая на Собчак, материт работника и ругается по поводу расшумевшихся детей.

Представители общественного движения «Молодые юристы России» уже направили жалобу на действия депутата в Следственный комитет , а адвокат Собчак обратился к главе Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой дать оценку политическим методам Боровика.

«Я призывал к тому, что ее нужно опустить с небес на землю. Барышня ведет себя как хозяйка в стране, в которой она ничего не знает, не понимает, пороха не нюхала. С тем отношением, которое у нее есть к населению, она должна или другую страну выбрать, или совесть поиметь и не баллотироваться. Я призываю население не быть безразличными. Люди, которые найдут в себе мужество прийти на встречу и в жесткой форме осадить или задать неудобный вопрос, получат деньги. Они докажут, что они достойные граждане своей страны», — заявил Боровик. В беседе с «Ридусом» Боровик пояснил, что вовсе не призывал оскорблять тележурналистку.

Сам он уверен, что в его словах «не содержится никакого нарушения ни уголовного, ни административного законодательств».