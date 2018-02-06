Ещё
За «высмеивание» Собчак предложили награду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Гордумы Екатеринбурга пообещал награду за высмеивание Собчак 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Депутат городской думы Екатеринбурга Евгений Боровик пообещал 30 тыс. рублей тому, кто публично во время встречи кандидата в президенты Ксении Собчак с гражданами «наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу, где ей и место».
«Объявляю конкурс: тому, кто публично во время встречи Собчак К. А. с гражданами наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу, где ей и место, я заплачу 30 000 рублей. За второе место приз 20 000 рублей, за третье — 10 000 рублей. … Пока лидирует паренек, сказавшей Собчачке, что «кофе лошадям пить вредно», — написал Боровик в Facebook 30 января.
Судить смельчаков будет сам Боровик. Он отметил, что тем, кто просто обматерит журналистку, рассчитывать на приз не придется, поскольку одного хамства не достаточно.
По словам Боровика, он объявил этот конкурс после того, как прослушал аудиозапись разговора Ксении Собчак с управдомом. В этой беседе женщина, по голосу похожая на Собчак, материт работника и ругается по поводу расшумевшихся детей.
Представители общественного движения «Молодые юристы России» уже направили жалобу на действия депутата в Следственный комитет, а адвокат Собчак обратился к главе Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой дать оценку политическим методам Боровика.
В беседе с «Ридусом» Боровик пояснил, что вовсе не призывал оскорблять тележурналистку.
«Я призывал к тому, что ее нужно опустить с небес на землю. Барышня ведет себя как хозяйка в стране, в которой она ничего не знает, не понимает, пороха не нюхала. С тем отношением, которое у нее есть к населению, она должна или другую страну выбрать, или совесть поиметь и не баллотироваться. Я призываю население не быть безразличными. Люди, которые найдут в себе мужество прийти на встречу и в жесткой форме осадить или задать неудобный вопрос, получат деньги. Они докажут, что они достойные граждане своей страны», — заявил Боровик.
Сам он уверен, что в его словах «не содержится никакого нарушения ни уголовного, ни административного законодательств».
После того как ЦИК 31 января завершил прием подписей в поддержку желающих участвовать в выборах, осталось восемь кандидатов в президенты России. Это Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эксперты упрекнули Грудинина в попытках виртуозно «проиграть выборы» Эстония завершила разметку сухопутной границы с Россией Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загадочных военных увидели в Идлибе после атаки на Су-25428
Украина приступила к реинтеграции Донбасса258
Россию лишили ракетных кораблей104
В Москве задержан фетишист из Турции40
Уолл-стрит в панике319
Видео
00:36
МИД выступил с предупреждением к россиянам
Общество Политика
00:11
Цымбалюк-Романовская решила засудить Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:32
Поезд МЦК проехал сквозь лавину снега и остался цел
Новости Москвы
01:47
«Кто еще должен был плевать ей в лицо?»
Шоу-бизнес Статьи
00:47
Загадочных военных увидели в Идлибе после атаки на Су-25
Армия Ближний Восток
00:24
Атаку «ожившего» волка на охотника сняли на видео
Происшествия
00:58
Экстремал прокатился на горных лыжах по столице
Новости Москвы
00:28
«Самое неловкое видео» из жизни Трампа насмешило соцсети
В мире США
01:36
Россиянка готовится к полету на Марс. В один конец
Наука и техника Статьи
01:30
Погибший пилот Су-25 получил звание Героя России
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение