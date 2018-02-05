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Варшава хочет снести почти 30 советских памятников
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Общественник: Варшава хочет снести почти 30 советских памятников 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Власти Польши хотят снести почти 30 восстановленных польскими добровольцами памятников воинам Красной армии, заявил журналистам председатель польского военно-патриотического общества "Курск" Ежи Тыц.
В Российском военно-историческом обществе (РВИО) состоялась встреча с председателем польского военно-патриотического общества "Курск" Ежи Тыцем в рамках его пребывания в Москве. Объединение "Курск" более четырех лет занимается сохранением и восстановлением советских воинских захоронений и памятников в Польше.
"После "майдана" мы стали политическими противниками нашего правительства. Мы восстановили почти 30 памятников. Это все оказалось неважным: эти памятники хотят цинично снести", — сказал Тыц в ходе встречи в РВИО.
Он отметил, что "кроме "Курска" людей, занимающихся сохранением памятников советским солдатам, в Польше нет". Он также заявил, что общество "Курск" планирует подготовить "каталог, в котором будут указаны все памятники, мемориальные таблички, техника, которые были установлены в честь советских солдат".
"Их было почти 600, но сегодня осталось всего 230. Это большая работа: надо объехать всю страну, найти места, где раньше стояли памятники, узнать, где они сейчас, кто разрешил их убрать, и все это описать в каталоге", — пояснил Тыц.
Он также сообщил, что в "Курске" нет штатных сотрудников — под его началом добровольно заботятся о памятниках советским воинам около 100 человек, а бюджет его общественной организации, складывающийся из добровольных пожертвований поляков и граждан других государств, составил в 2017 году 12 тысяч евро.
Тыц подчеркнул, что Институт национальной памяти, бюджет которого составляет 100 миллионов евро в год, и который, по сути, стал министерством пропаганды, может заказать любой закон, и он будет очень быстро принят.
Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.
Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".
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