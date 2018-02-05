Оставшихся кандидатов зарегистрируют 6-7 февраля

ЦИК зарегистрирует четырех оставшихся кандидатов в президенты 6-7 февраля

Российский Центризбирком в понедельник сообщил, что завершил проверку подписных листов 3 из 6 выдвинувшихся в президенты России, обязанных по законодательству собирать подписи. Процент представленных ими подписей, признанных недействительными, не превышает допустимую норму, все они могут рассчитывать на регистрацию кандидатами.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На данный момент уже зарегистрированы два кандидата — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин . Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку. По всем остальным кандидатам ЦИК должен решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.

Самовыдвиженец

"Сказано в этом протоколе следующее: оснований для отказа в регистрации кандидата на должность президента РФ по подпункту 3 пункта 2 статьи 39 ФЗ "О выборах президента Российской Федерации" не усматривается", — сказал РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. В понедельник, еще до того, как начали поступать сообщения из российского Центризбиркома, в штабе Владимира Путина со ссылкой на протокол ЦИК сообщили РИА Новости , что документы, представленные Путиным, подтверждают его право быть зарегистрированным кандидатом в президенты России.

В соответствующем подпункте закона говорится, что основаниями для отказа в регистрации является "недостаточное количество представленных достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, или выявление 5 и более процентов недостоверных и недействительных подписей от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки (если сбор подписей избирателей необходим)".

Среди подписей в поддержку Путина, сообщили в Центризбиркоме в прошлую пятницу, недействительных выявлено лишь 0,39%. Зампред комиссии Николай Булаев назвал этот показатель "рекордно низким". В понедельник в ЦИК уточнили, что вопрос о регистрации Путина кандидатом на предстоящих президентских выборах будет рассмотрен на заседании во вторник.

Кандидаты от партий

Согласно озвученным в понедельник результатам проверки подписных листов Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина, меньше всего подписей, несоответствующих требованиям закона, выявлено у Явлинского — 1,07%. Недействительными признаны также 3,18% подписей за Бабурина и 4,35% подписей за Титова.

Поскольку предельно допустимый процент брака — 5%, то это не препятствует регистрации троих выдвиженцев кандидатами на пост президента. Соответствующий вопрос по предложению рабочей группы Центризбирком рассмотрит на заседании в среду.

По итогам заседания комиссии в понедельник Булаев сообщил журналистам, что ЦИК отмечает высокое качество подписных листов и подписей в поддержку кандидатов в президенты РФ в ходе нынешних выборов. По его словам, это позволяет говорить о том, что претенденты на пост главы государства провели большую работу.

Что касается еще двух кандидатов, сдавших подписи, а именно Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), то, как сообщил ранее Булаев, сейчас комиссия завершает проверку их подписных листов, решение о регистрации обоих будет рассмотрено в четверг.