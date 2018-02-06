РФ ответила на план Рады сорвать выборы в Крыму

Пушков прокомментировал призыв Рады к срыву выборов в Крыму

Планы украинских депутатов организовать срыв выборов в Крыму за счет мирового сообщества — экзотическая идея. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков

В Раде хотят призвать "мировое сообщество" сорвать выборы президента России в Крыму (?!). Экзотическая идея: в Крыму голосует не мировое сообщество, от него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 февраля 2018 г. "В Раде хотят призвать "мировое сообщество" сорвать выборы президента России в Крыму (?!). Экзотическая идея: в Крыму голосует не мировое сообщество, от него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов", — написал парламентарий на своей странице в Twitter.

Ранее в Верховной раде зарегистрировали проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму. Об этом сообщил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский , комментируя инициативу украинских депутатов, заявил РИА Новости , что попытки киевских властей поставить под сомнение легитимность выборов президента России на территории Крыма являются фарсом. Он отметил, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, где действуют российские законы.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного на полуострове в 2014 году после государственного переворота на Украине. Более 95 процентов жителей республики проголосовали за такое решение.