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РФ ответила на план Рады сорвать выборы в Крыму
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Пушков прокомментировал призыв Рады к срыву выборов в Крыму 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Планы украинских депутатов организовать срыв выборов в Крыму за счет мирового сообщества — экзотическая идея. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
"В Раде хотят призвать "мировое сообщество" сорвать выборы президента России в Крыму (?!). Экзотическая идея: в Крыму голосует не мировое сообщество, от него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов", — написал парламентарий на своей странице в Twitter.
Ранее в Верховной раде зарегистрировали проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму. Об этом сообщил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, комментируя инициативу украинских депутатов, заявил РИА Новости, что попытки киевских властей поставить под сомнение легитимность выборов президента России на территории Крыма являются фарсом. Он отметил, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, где действуют российские законы.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного на полуострове в 2014 году после государственного переворота на Украине. Более 95 процентов жителей республики проголосовали за такое решение.
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