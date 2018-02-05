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Некоторые кандидаты «забыли» сообщить о миллионных счетах в РФ
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Некоторые кандидаты в президенты «забыли» сообщить в ЦИК о многомиллионных счетах в РФ 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Некоторые кандидаты в президенты России не указали при подаче документов в ЦИК наличие у них многомиллионных счетов в российских банках. Об этом сообщил в понедельник журналистам зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
При выдвижении кандидаты должны были представить в ЦИК пакет документов, включающий сведения о доходах, крупных расходах, имуществе, банковских счетах и ценных бумагах. При этом кандидатам запрещается иметь счета в банках за рубежом и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
"Есть кандидаты, которые забыли указать наличие счетов внутри России, там суммы пять, 10, 20, иногда 25 млн рублей", — сказал Булаев.
Он подчеркнул, что это "не является основанием для снятия" кандидата с выборов. Однако ЦИК разместит выявленные данные на информационных плакатах о кандидатах, которые будут висеть в день выборов на всех избирательных участках.
"Это наша обязанность — действовать в рамках закона", — заключил он.
Рабочая группа ЦИК уже проверила подписи, сданные для регистрации на выборах действующего главы государства Владимира Путина, который участвует в кампании как самовыдвиженец, а также подписи, сданные Григорием Явлинским ("Яблоко"), Борисом Титовым (Партия роста) и Сергеем Бабуриным ("Российский общенародный союз"). У них не соответствующими требованиям закона признаны 0,39%, 1,07%, 4,35% и 3,18% подписей соответственно. Эти показатели позволяют ЦИК зарегистрировать кандидатов. По словам Булаева, 6 февраля рабочая группа ЦИК утвердит итоги проверки подписей в поддержку Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России").
Кроме того, еще два кандидата — Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) — освобождены от сбора подписей, так как выдвинуты парламентскими партиями, и уже прошли регистрацию.
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