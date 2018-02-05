Некоторые кандидаты «забыли» сообщить о миллионных счетах в РФ

Некоторые кандидаты в президенты «забыли» сообщить в ЦИК о многомиллионных счетах в РФ

Некоторые кандидаты в президенты России не указали при подаче документов в ЦИК наличие у них многомиллионных счетов в российских банках. Об этом сообщил в понедельник журналистам зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

"Есть кандидаты, которые забыли указать наличие счетов внутри России, там суммы пять, 10, 20, иногда 25 млн рублей", — сказал Булаев. При выдвижении кандидаты должны были представить в ЦИК пакет документов, включающий сведения о доходах, крупных расходах, имуществе, банковских счетах и ценных бумагах. При этом кандидатам запрещается иметь счета в банках за рубежом и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Он подчеркнул, что это "не является основанием для снятия" кандидата с выборов. Однако ЦИК разместит выявленные данные на информационных плакатах о кандидатах, которые будут висеть в день выборов на всех избирательных участках.