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Кремль объяснил действия военных после инцидента с Су-25
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Кремль объяснил решительные действия военных в Сирии после сбитого Су-25 

Lenta.ru 6 часов назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия российских вооруженных сил в Сирии, предпринятые после атаки на штурмовик Су-25. Его слова в понедельник, 5 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».
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«Они (действия против террористов — прим. «Ленты.ру») были спровоцированы трагическим происшествием, когда террористами был сбит наш самолет. Летчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким летчика и гордимся нашими героями. Естественно, за этим трагическим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности», — сказал пресс-секретарь президента.
Песков также напомнил о том, что после завершения активной стадии операции по поддержке вооруженных сил Сирии в их контртеррористической работе, Москва сохранила достаточный потенциал «для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар».
«Именно о таких точечных ударах речь и идет», — подчеркнул Песков.
Штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Ответственность за сбитый самолет взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср».
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