Кремль объяснил действия военных после инцидента с Су-25

Кремль объяснил решительные действия военных в Сирии после сбитого Су-25

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия российских вооруженных сил в Сирии, предпринятые после атаки на штурмовик Су-25. Его слова в понедельник, 5 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру»

>> Раскрыта миссия убитого в Сирии российского пилота «Они (действия против террористов — прим. «Ленты.ру») были спровоцированы трагическим происшествием, когда террористами был сбит наш самолет. Летчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким летчика и гордимся нашими героями. Естественно, за этим трагическим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также напомнил о том, что после завершения активной стадии операции по поддержке вооруженных сил Сирии в их контртеррористической работе, Москва сохранила достаточный потенциал «для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар».

«Именно о таких точечных ударах речь и идет», — подчеркнул Песков.