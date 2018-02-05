В ЦИК РФ отмечают хорошую работу по сбору подписей

В ЦИК РФ отмечают хорошую работу кандидатов в президенты по сбору подписей

"В целом рабочая группа пока отмечает, что подписи и подписные листы отличаются в лучшую сторону от того, что было в прошлые избирательные кампании. Количество подписей, признанных недействительными, не столь велико, а количество подписей, признанных недостоверными, совсем мало — пять, шесть, восемь подписей", — сказал он. Центризбирком России отмечает хорошую работу кандидатов в президенты по сбору подписей избирателей в свою поддержку, недействительных и недостоверных подписей очень мало. Об этом сообщил в понедельник журналистам зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

По мнению Булаева, "это говорит о том, что кандидатами проводилась вполне серьезная работа по организации сбора подписей".