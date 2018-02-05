В ЦИК РФ отмечают хорошую работу по сбору подписей

Центризбирком России отмечает хорошую работу кандидатов в президенты по сбору подписей избирателей в свою поддержку, недействительных и недостоверных подписей очень мало. Об этом сообщил в понедельник журналистам зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
"В целом рабочая группа пока отмечает, что подписи и подписные листы отличаются в лучшую сторону от того, что было в прошлые избирательные кампании. Количество подписей, признанных недействительными, не столь велико, а количество подписей, признанных недостоверными, совсем мало — пять, шесть, восемь подписей", — сказал он.
По мнению Булаева, "это говорит о том, что кандидатами проводилась вполне серьезная работа по организации сбора подписей".
Рабочая группа ЦИК уже проверила подписи, сданные для регистрации на выборах действующего главы государства Владимира Путина, который участвует в кампании как самовыдвиженец, а также подписи, сданные Григорием Явлинским ("Яблоко"), Борисом Титовым (Партия роста) и Сергеем Бабуриным ("Российский общенародный союз"). У них не соответствующими требованиям закона признаны 0,39%, 1,07%, 4,35% и 3,18% подписей соответственно. Эти показатели позволяют ЦИК зарегистрировать кандидатов.
По словам Булаева, 6 февраля рабочая группа ЦИК утвердит итоги проверки подписей в поддержку Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России").