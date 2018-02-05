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В ЦИК опровергли закрытие Грудининым иностранных счетов
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В ЦИК опровергли слова Грудинина о предоставлении сведений по закрытию иностранных счетов 

RT на русском 5 февраля 2018
Фото: ТАСС
В Центральный избирательный комитет России пока не поступили сведения о закрытии иностранных счетов кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым. Об этом сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.
«Мы поставили его в известность, что по двум счётам в Австрии и по двум счётам в Швейцарии у нас нет документов, подтверждающих, что они закрыты. Как вы понимаете, это нарушает закон о выборах президента России и закон о валютном регулировании», — цитирует Булаева РИА Новости.
По его словам, Грудинин обещал принести документы «в тот же день».
«Сегодня понедельник, подтверждающих документов о закрытии этих счётов мы пока не имеем», — добавил замглавы ЦИК.
Ранее Грудинин заявил о предоставлении в ЦИК сведений о закрытии иностранных счетов.
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