В ЦИК опровергли закрытие Грудининым иностранных счетов

В ЦИК опровергли слова Грудинина о предоставлении сведений по закрытию иностранных счетов

В Центральный избирательный комитет России пока не поступили сведения о закрытии иностранных счетов кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым. Об этом сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

«Мы поставили его в известность, что по двум счётам в Австрии и по двум счётам в Швейцарии у нас нет документов, подтверждающих, что они закрыты. Как вы понимаете, это нарушает закон о выборах президента России и закон о валютном регулировании», — цитирует Булаева РИА Новости.

«Сегодня понедельник, подтверждающих документов о закрытии этих счётов мы пока не имеем», — добавил замглавы ЦИК. По его словам, Грудинин обещал принести документы «в тот же день».

Ранее Грудинин заявил о предоставлении в ЦИК сведений о закрытии иностранных счетов.