ЦИК поможет обучить общественных наблюдателей

ЦИК готов обучить общественных наблюдателей для работы выборах-2018

ЦИК России призывает столичную Общественную палату и общественный штаб, а также кандидатов и партии направить максимальное число наблюдателей на участки в ходе выборов президента России 18 марта, Центризбирком при необходимости готов помочь в их обучении, сообщает сайт ведомства со ссылкой на члена комиссии Александра Кинёва

Ранее он принял участие в работе круглого стола, посвященного особенностям голосования на дому, в больницах, местах временного пребывания, а также вопросам голосования военнослужащих, отмечено в сообщении на сайте. Эту дискуссию организовала рабочая группа по формированию Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами президента РФ в марте при столичной общественной палате.