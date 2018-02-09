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ЦИК поможет обучить общественных наблюдателей
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ЦИК готов обучить общественных наблюдателей для работы выборах-2018 

РИА Новости 9 февраля 2018
Фото: РИА Новости
ЦИК России призывает столичную Общественную палату и общественный штаб, а также кандидатов и партии направить максимальное число наблюдателей на участки в ходе выборов президента России 18 марта, Центризбирком при необходимости готов помочь в их обучении, сообщает сайт ведомства со ссылкой на члена комиссии Александра Кинёва.
Ранее он принял участие в работе круглого стола, посвященного особенностям голосования на дому, в больницах, местах временного пребывания, а также вопросам голосования военнослужащих, отмечено в сообщении на сайте. Эту дискуссию организовала рабочая группа по формированию Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами президента РФ в марте при столичной общественной палате.
Центризбирком, как подчеркнул представитель комиссии, заинтересован в том, чтобы 18 марта и в другие избирательные кампании на участки пришло максимальное количество наблюдателей.
"Мы призываем Общественную палату Москвы, Общественный штаб, представителей партий и кандидатов направить 18 марта максимальное количество наблюдателей на участки. Если их необходимо обучить, Центризбирком готов это сделать", — цитирует сайт ЦИК слова Кинёва.
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