Вопрос о регистрации Путина рассмотрят 6 февраля

ЦИК 6 февраля рассмотрит вопрос о регистрации Путина кандидатом в президенты России

«Вопрос о регистрации Владимира Владимировича будет рассмотрен завтра на заседании ЦИК», — цитирует ТАСС Булаева.

Он также отметил, что вопросы о регистрации остальных кандидатов комиссия рассмотрит 7 и 8 февраля.

Ранее в ЦИК заявили, что 0,39% от общего числа собранных в поддержку Путина подписей признано недействительными.