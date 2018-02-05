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Вопрос о регистрации Путина рассмотрят 6 февраля
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ЦИК 6 февраля рассмотрит вопрос о регистрации Путина кандидатом в президенты России 

RT на русском 5 февраля 2018
Фото: ТАСС
Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что ЦИК 6 февраля рассмотрит вопрос о регистрации в качестве кандидата на выборах президента действующего главы государства Владимира Путина.
«Вопрос о регистрации Владимира Владимировича будет рассмотрен завтра на заседании ЦИК», — цитирует ТАСС Булаева.
Он также отметил, что вопросы о регистрации остальных кандидатов комиссия рассмотрит 7 и 8 февраля.
Ранее в ЦИК заявили, что 0,39% от общего числа собранных в поддержку Путина подписей признано недействительными.
Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU также рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.
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