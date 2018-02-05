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В ЦИК рассказали о количестве недействительных подписей
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В ЦИК рассказали о количестве недействительных подписей в поддержку претендентов на участие в выборах 

RT на русском 5 февраля 2018
Фото: ТАСС
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проверила подписные листы выдвинутых кандидатами в президенты России. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Центризбиркома, в подписных листах уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, лидера Партии роста Бориса Титова 4,35% подписей признаны недействительными, в подписных листах лидера «Яблока» Григория Явлинского —1,07% подписей.
Также в ЦИК сообщили, что недействительными признаны 3,18% подписей в поддержку лидера партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина.
При этом отмечается, что согласно существующим нормам законодательства данный порог не должен превышать 5%.
Ранее стало известно, что 0,39% от общего числа подписей, собранных в поддержку российского лидера и кандидата в президенты России Владимира Путина, признаны недействительными.
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