Грудинин заявил о непричастности к покупке дома в Испании

"У каждого кандидата в президенты есть дети, у каждого есть какая-то собственность. Вы думаете, что я буду командовать своим детям, что делать, на ком жениться? Они — взрослые люди, они занимаются бизнесом, у них хорошие доходы, но я к этому никакого отношения не имею", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее на своем сайте телеканал РЕН ТВ со ссылкой на данные регистратора в Салоу сообщал, что родственники Грудинина приобрели осенью 2017 года дом стоимостью более €780 тыс. Отмечалось, что в доме три этажа, на участке расположен бассейн. Общая площадь дома составляет более 200 кв. м.