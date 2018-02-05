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Грудинин заявил о непричастности к покупке дома в Испании
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Грудинин сообщил, что не имеет отношения к покупке его родственниками дома в Испании 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин сообщил, что не имеет отношения к покупке его родственниками недвижимости в испанском городе Салоу. Об этом он заявил в понедельник в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.
Ранее на своем сайте телеканал РЕН ТВ со ссылкой на данные регистратора в Салоу сообщал, что родственники Грудинина приобрели осенью 2017 года дом стоимостью более €780 тыс. Отмечалось, что в доме три этажа, на участке расположен бассейн. Общая площадь дома составляет более 200 кв. м.
"У каждого кандидата в президенты есть дети, у каждого есть какая-то собственность. Вы думаете, что я буду командовать своим детям, что делать, на ком жениться? Они — взрослые люди, они занимаются бизнесом, у них хорошие доходы, но я к этому никакого отношения не имею", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
ЦИК на заседании 12 января зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты. Выборы президента РФ пройдут 18 марта.
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