Штаб Путина получил протокол об итогах проверки подписей в поддержку кандидата

"Центральная избирательная комиссия России передала доверенному лицу Путина протокол об итогах проверки подписей в его поддержку", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник на предвыборном сайте кандидата. Избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина , баллотирующегося на пост главы государства в порядке самовыдвижения, подтвердил получение протокола ЦИК РФ о результатах проверки подписей избирателей, поданных в поддержку кандидата.

В штабе пояснили, что "вручение протокола об итогах проверки подписей дает право ЦИК провести заседание для рассмотрения вопроса о регистрации Путина в качестве кандидата на выборах президента России". "Однако в ЦИК подчеркивают, что после вручения названного документа и до заседания комиссии должно пройти не менее двух суток, поэтому оно состоится не раньше вторника", — указывается в сообщении.

Проверка подписей за Путина

2 февраля зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что по результатам проверки подписей избирателей, сданных для регистрации Путина кандидатом, установлено, что не соответствует нормам 0,39% отобранных для проверки автографов (232 подписи из отобранных 60 тыс.) при допустимом уровне брака 5%. Он подчеркнул, что этот результат позволяет зарегистрировать кандидата на выборы.

Процент подписей, признанных ЦИК не соответствующим нормам, "это рекордно низкий результат", подчеркивают в штабе кандидата.

Всего для регистрации Путина 29 января было сдано почти 315 тыс. подписей, для проверки отобрано 60 тыс. Всего же в поддержку Путина на выборах по всей России было собрано более 1,6 млн подписей, сообщали ранее в штабе кандидата.