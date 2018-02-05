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Штаб Путина получил протокол об итогах проверки подписей
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Штаб Путина получил протокол об итогах проверки подписей в поддержку кандидата 

ТАСС 5 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина, баллотирующегося на пост главы государства в порядке самовыдвижения, подтвердил получение протокола ЦИК РФ о результатах проверки подписей избирателей, поданных в поддержку кандидата.
"Центральная избирательная комиссия России передала доверенному лицу Путина протокол об итогах проверки подписей в его поддержку", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник на предвыборном сайте кандидата.
В штабе пояснили, что "вручение протокола об итогах проверки подписей дает право ЦИК провести заседание для рассмотрения вопроса о регистрации Путина в качестве кандидата на выборах президента России". "Однако в ЦИК подчеркивают, что после вручения названного документа и до заседания комиссии должно пройти не менее двух суток, поэтому оно состоится не раньше вторника", — указывается в сообщении.
Проверка подписей за Путина
2 февраля зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что по результатам проверки подписей избирателей, сданных для регистрации Путина кандидатом, установлено, что не соответствует нормам 0,39% отобранных для проверки автографов (232 подписи из отобранных 60 тыс.) при допустимом уровне брака 5%. Он подчеркнул, что этот результат позволяет зарегистрировать кандидата на выборы.
Процент подписей, признанных ЦИК не соответствующим нормам, "это рекордно низкий результат", подчеркивают в штабе кандидата.
Всего для регистрации Путина 29 января было сдано почти 315 тыс. подписей, для проверки отобрано 60 тыс. Всего же в поддержку Путина на выборах по всей России было собрано более 1,6 млн подписей, сообщали ранее в штабе кандидата.
ЦИК 31 января завершил прием от кандидатов подписей избирателей и документов на регистрацию. Из 16 претендентов, собиравших подписи, сдали их только шесть: Владимир Путин, участвующий в выборах как самовыдвиженец, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин и лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин. Еще два кандидата — Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) — освобождены от сбора подписей, так как выдвинуты парламентскими партиями, и уже прошли регистрацию.
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