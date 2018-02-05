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В МИД рассказали об ответе на «кремлевский доклад»
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Рябков рассказал о возможном ответе России на «кремлевский список» 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва в ситуации с составленным в США "кремлевским списком" не будет действовать во вред себе.
Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических санкций, но подразумевает, что ограничения могут быть введены в будущем.
"Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем… Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал", — сказал замглавы российского МИД в интервью газете "Известия".
Рябков отметил, что Россия неоднократно отвечала США как в плане расширения своих списков, в которые включены наиболее антироссийски настроенные политические, общественные и другие деятели в США, так и с точки зрения конкретных мер разного свойства. В пример Рябков привел решение о введении ограничения на численность американского персонала, работающего в дипучреждениях США в России. По его словам, Россия ранее приостановила действие трех соглашений с США в ядерной сфере, Вашингтон был уведомлен о том, что это было сделано в ответ на недружественную политику, которую проводила предыдущая администрация по отношению к России.
"У нас уже был задействован целый ряд средств и способов материальной — не риторической — реакции на такие шаги. И в нашем арсенале подобного рода меры остаются. Но их возможное применение — предмет отдельного политического решения. Оно если будет приниматься, то по всей совокупности обстоятельств", — сказал Рябков.
Президент РФ Владимир Путин назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".
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