В МИД рассказали об ответе на «кремлевский доклад»

Рябков рассказал о возможном ответе России на «кремлевский список»

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва в ситуации с составленным в США "кремлевским списком" не будет действовать во вред себе.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических санкций, но подразумевает, что ограничения могут быть введены в будущем.

"Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем… Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал", — сказал замглавы российского МИД в интервью газете "Известия"

Рябков отметил, что Россия неоднократно отвечала США как в плане расширения своих списков, в которые включены наиболее антироссийски настроенные политические, общественные и другие деятели в США, так и с точки зрения конкретных мер разного свойства. В пример Рябков привел решение о введении ограничения на численность американского персонала, работающего в дипучреждениях США в России. По его словам, Россия ранее приостановила действие трех соглашений с США в ядерной сфере, Вашингтон был уведомлен о том, что это было сделано в ответ на недружественную политику, которую проводила предыдущая администрация по отношению к России.

"У нас уже был задействован целый ряд средств и способов материальной — не риторической — реакции на такие шаги. И в нашем арсенале подобного рода меры остаются. Но их возможное применение — предмет отдельного политического решения. Оно если будет приниматься, то по всей совокупности обстоятельств", — сказал Рябков.