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Трамп даст показания спецпрокурору по РФ
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CNN: Трамп вопреки советам юристов хочет дать показания спецпрокурору по России 

ТАСС 1 час назад
Фото: © AP Photo/Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп настроен вопреки советам своих юристов дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые с тем, что думает сам глава государства о перспективе отвечать на вопросы Мюллера под присягой.
По информации источников, Трамп убежден в том, что ввиду своей непричастности к якобы сговору с Москвой дача показаний спецпрокурору не грозит ему никакими последствиями. Президент также полагает, что за долгие годы предпринимательской деятельности и многочисленных судебных тяжб набрался достаточно опыта, чтобы чувствовать себя уверенно при ответе на самые каверзные вопросы под присягой.
"Он [Трамп] считает, что справится. Но он не осознает, насколько высоки ставки", — цитирует телекомпания один из своих источников. Он напомнил, что президент США, явившись для дачи показаний, уже не сможет по собственному усмотрению прервать опрос и покинуть офис спецпрокурора. "Нельзя просто так взять и уйти. Это не так-то просто", — указал источник.
Трамп, как он заявил 11 января, считает маловероятным, что ему придется встречаться с Мюллером. При этом глава Белого дома несколько раз категорически отверг предположения о том, что между его избирательным штабом и Россией существовал некий сговор.
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