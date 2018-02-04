Путину передали список желающих вернуться в РФ бизнесменов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов заявил, что некоторые предприниматели, скрывающиеся в Великобритании от российского правосудия, хотят вернуться на родину. По словам Титова, список с их именами передан президенту РФ Владимиру Путину , сообщает ТАСС

Титов, со своей стороны, ранее заявлял о том, что намерен ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех российских предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной.

Какие конкретно фамилии содержатся в перечне, неизвестно, пока список окончательно не сформирован, а обращения продолжают поступать. Их там более десятка. Титов рассказал, что у дел фигурантов списка много общего, все эти люди «успели уехать и не попали в СИЗО под меру пресечения». Против них были заведены уголовные дела, затем приостановлены, и фигуранты объявлены в розыск.

«Это может длиться годами и десятилетиями, а некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть», — пояснил он.

Пункты по приему таких обращений открылись в шести зарубежных странах, в том числе в Великобритании.

«Мы поняли, что это системная проблема, поэтому люди просто не знают, как обращаться, поэтому не они к нам пришли, а мы к ним», — отметил Титов.

По его словам, такой пункт — «не здание офиса, это просто человек, который на общественных началах начинает нам помогать».